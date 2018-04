Nest-Sotras første hjemmekamp går som planlagt 

NTB Sport

Tirsdag var forholdene så dårlige at mye tydet på at Nest-Sotras første hjemmekamp for sesongen skulle bli utsatt. Men nå har innsatsen til klubben og Fjell kommune ført til at banen er i god nok stand og at kampen kan spilles som oppsatt, søndag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er vi glade for. Det er viktig at vi får spilt kampene slik oppsettet er, vi er i kampmodus nå, sier Sandnes Ulfs daglige leder Tom Rune Espedal til avisen.

Banen på Ågotnes skulle egentlig utbedres i vinter. Fjell kommune har bevilget 7,5 millioner kroner til utbedring av banen. Nest-Sotra fikk beskjed om at de ikke trengte å gjøre vintervedlikehold, men så ble prosjektet på hjemmebanen utsatt på ubestemt tid, skrev Bergensavisen tirsdag.

En kald vinter har gjort gressbanen bunnfrosset, men nå tillater forholdene at det kan spilles kamp.

(©NTB)