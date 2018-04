Ishockey: Lillehammer-talentet Noer årets unge nykommer

NTB Sport

Noer slo Max Krogdal (Frisk Asker), Jonas Medby (Lillehammer) og Joakim Sommer Nielsen (Vålerenga) i kamp om prisen «Rookie of the year», skriver Norsk Topphockey i en pressemelding. Juryen består av Petter Thoresen og Petter Salsten (Norges Ishockeyforbund), Håkan Södergren (Norsk Topphockey), Bjørn Erevik (TV 2) og Øyvind Husby (Get TDC).

– Det er alltid kult med individuelle priser. Det gir selvtillit, men laget kommer alltid først, sier Noer til NTB om utmerkelsen.

Fokusert

Han fikk beskjed om prisen etter gårsdagens 5-4-seier mot Storhamar i annen kamp av NM-finalen i ishockey. Der står det nå 1-1 sammenlagt.

– Hva er ambisjonene dine for framtiden?

– Nå tenker jeg først og fremst på resten av finalekampene. Det var viktig å slå tilbake med seier (i går). Vi viste Storhamar at vi er det beste laget, sier 20-åringen.

Noer får ros av landslagssjef Thoresen i forbindelse med prisen.

– Jacob er god på skøyter. Han er en spiller med bra spilleforståelse, og han tar ansvar som senterspiller. Han er så god at han gjør spillerne rundt seg bedre. Likevel må også han forbedre seg, som alle andre. I tiden framover bør han jobbe med å utvikle hurtigheten. Han bør også bli enda sterkere i duellspillet, sier Thoresen om Lillehammer-spilleren.

Fornøyd

Noer er glad for rosen fra landslagssjefen.

– Det er selvfølgelig utrolig kult å høre at han sier det. Det er noe som også gir selvtillit, sier han.

– Hva har du gjort riktig denne sesongen?

– I grunnserien gikk det egentlig litt opp og ned for min del, men i sluttspillet har det bare gått én vei. Det handler om tillit, det handler om å få mye spilletid. Spilletid er egentlig alfa og omega, poengterer prisvinneren.

20-åringen har allerede rukket å spille 64 kamper for A-laget til Lillehammer. Nå kjemper han og lagkameratene for det edleste metallet og kongepokal i NM-finalen mot Storhamar. Neste kamp i best-av-sju-serien går i Hamar lørdag.

