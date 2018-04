Guardiola hevder han fikk tilbud om Pogba

NTB Sport

Guardiolas avsløringer satte en ekstra spiss på lørdagens derby mot Manchester United på Citys hjemmebane. Guardiolas menn kan sikre tittelen med seier.

Det var da Guardiola fikk spørsmål om Pogba og Mkhitaryans agent, Mino Raiola, at manageren avslørte overgangstilbudene. Guardiola og Raiola har et trøblete forhold. Agenten kalte spanjolen «et absolutt null, en feiging og en hund» i et intervju forrige måned.

– Endelig får folk vite mine hemmeligheter. Jeg er en dårlig person. Jeg er en feiging, sa Guardiola sarkastisk.

Dårlig stemning

Det har vært dårlig stemning mellom Guardiola og Raiola helt siden en av agentens mest høyprofilerte klienter, Zlatan Ibrahimovic, ble presset ut av Barcelona da spanjolen trente laget.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er en så dårlig person. Jeg snakker aldri med ham, men for to måneder siden tilbød han meg Pogba og Mkhitaryan. Hvorfor, spurte Manchester City-manageren.

– Jeg er overrasket fordi jeg er en hund. Så jeg er en hund, men han vil at spillerne sine skal komme og spille her, fortsatte han.

– For dyr

Mkhitaryan spilte med Pogba i Manchester United før han dro til Arsenal i januarvinduet, mens den franske midtbanespilleren har fått begrenset med spilletid den siste tiden.

– Jeg har ikke nok penger til å signere Pogba, fordi han er så dyr, sa Guardiola om hva han svarte på Raiolas tilbud.

Pogba kom til Manchester United for 105 millioner euro i 2016. Franskmannen har imidlertid kun startet fem av Uniteds siste 12 kamper. José Mourinho har i noen kamper foretrukket unggutten Scott McTominay over Pogba.

– Pogba er en fantastisk spiller. En toppspiller, sa Guardiola.

City leder serien 16 poeng foran tabelltoer United og kan ta tittelen på rekordtid med seier hjemme i derbyet lørdag.

(©NTB)