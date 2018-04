Erik Røste ønsker gjenvalg som skipresident

NTB Sport

57 år gamle Røste har vært skipresident siden 2012. Nå stiller han seg igjen til disposisjon for valgkomiteen foran Skitinget i starten av juni.

– Når jeg sier at jeg er motivert for en ny periode, og det er jeg virkelig, er det fordi jeg har lyst til å være med på å gjennomføre og fullføre mange av de spennende prosessene vi har satt i gang i norsk skisport.

– Vi tok 28 medaljer i vinter-OL og dobbelt VM-gull i skiflyging. Det topper en sesong som går inn i historien som en av de beste i norsk skisport. I tillegg er rekrutteringen fantastisk god, og den store aktiviteten i hele landet gleder meg stort, sier Røste til NTB.

Krevende dager

Under hans ledelse har det også vært vanskelige saker som doping- og astmasaker rundt Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby og kritikk om manglende åpenhet.

– Det er mange solskinnsdager for en skipresident. Det er usedvanlig mye moro, men det har også vært krevende dager. Det å ta ansvar er også å være med å bidra til at negative saker ikke skjer igjen. Det er noe vi har hatt mye fokus på, og derfor har vi iverksatt en rekke tiltak, sier Røste.

Risikoprosjekt

Han trekker fram risikoprosjektet i samarbeid med Statoil som et viktig tiltak når norsk skisport tar steget inn i framtiden.

– Det er ikke sikkert at den neste saken som kommer, er lik de vi har sett tidligere. Vi må se hvor det er risiko i det vi holder på med. Vi har 250 personer på veien hele vinteren, vi setter folk utfor i en alpinbakke i 120 km/t og sender hoppere utfor i sterk vind. Vi har veldig mange ting det er knyttet risiko til, påpeker Røste engasjert.

Ansvarsfordeling

Under skitinget i Stavanger skal Skiforbundet se på hvordan organisasjonen skal organiseres i framtiden.

– På Skitinget blir det sannsynligvis vedtatt at man skal ta en gjennomgang av hele organisasjonen. Det dreier seg mye om å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom styrer, komiteer og administrasjon. Vi ønsker å være en fremtidsrettet organisasjon.

– Er vi riktig organisert for å møte framtidens utfordringer? Dette har vi ikke diskutert siden starten av 2000-tallet. Alle organisasjoner har behov for å gjøre en slik gjennomgang fra tid til annen. Tiden er inne for oss nå, sier Røste.

Kvinneløft

Et kvinneprosjekt for å få fram morgendagens skiledere står også sentralt når Røste og skiforbundet håper å legge de vanskelige sakene bak seg.

– Jeg har veldig stor tro på at vi skal utvikle både kvinnelige toppledere og trenere. De som er motivert får en fin mulighet til å ta på seg nye og spennende oppgaver, sier Røste.

Skipresidenten har også et sterkt ønske om å få følge opp den såkalte utviklingsmodellen som ble vedtatt for to år siden.

– Vi kalte den «skirevolusjon». Jeg har aldri opplevd maken til engasjement i norsk skisport, så lenge jeg har vært med. Vi har allerede gjennomført 350 tiltak i klubber dette året. Bare i dag er over 2000 barn til stede under ski-NM i Alta. I tillegg til å utvikle nye verdens- og olympiske mestere, legger den til rette for alle de som ønsker å være en del av skifamilien. «På ski livet ut» er et spennende prosjekt, sier Gjøvik-mannen.

(©NTB)