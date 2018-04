Bjørndalen håper Skiforbundet kan utnytte Bjørgens «enorme erfaring"

NTB Sport

– Som utøver er hun udiskutabelt den råeste idrettsutøveren i norsk kvinneidrett. Det er bare imponerende det hun har gjort. Hun er en legende i norsk sammenheng, sier Bjørndalen til Nettavisen.

Bjørndalen la selv opp tidligere i uken. Dermed har norsk vinteridrett mistet to av sine største profiler på kort tid.

Bjørgen passerte i februar Bjørndalen som tidenes vinterolympier.

– Det at hun klarte å bli tidenes vinterolympier, at hun sto imot presset og at hun var i form, det er helt rått. Det er ingen selvfølgelighet selv om man er så rå som Marit, sier Bjørndalen.

Tidligere fredag uttalte skipresident Erik Røste at han håper å se Bjørgen i ulike roller i norsk skisport framover.

– Jeg håper at Skiforbundet kan utnytte hennes enorme erfaring og kompetanse, sier Bjørndalen.

