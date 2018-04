Wenger fornøyd etter målshowet mot CSKA

NTB Sport

– Vi gjorde en god nok jobb i kveld. Førsteomgangen var spektakulær, begge lag ga alt, sa Arsenal-manager Arsène Wenger etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi må dra dit (til Russland) og gjøre jobben. Vi må prøve å vinne returkampen også, la franskmannen til.

CSKA skal få det svært tøft med å snu 1-4 til seier og avansement i Russland om en uke. Dermed kan Arsenal-fansen fortsatt håpe på mesterligaspill neste sesong. I serien virker løpet kjørt i kamp om en topp-fire-plassering, men seier i europaligaen gir billett til mesterligaen.

Torsdag tok Arsenal ledelsen etter bare ni minutters spill hjemme i London. Aaron Ramsey plasserte sikkert inn 1-0 fra sju-åtte meter.

Straffe

Aleksandr Golovin utlignet med en perle på frispark bare seks minutter etter, men vertene var raskt oppe i ledelsen igjen.

«Hovmesteren» Mesut Özil gikk ned i CSKA-boksen etter 22 minutters spill. Dommer Pavel Královec nølte, men pekte til slutt på straffemerket. Gjestenes spillere protesterte, men til ingen nytte. Arsenal-spiss Alexandre Lacazette var sikker fra elleve meter.

1-2 var til å leve med for bortelaget, men etter en knapp halvtime sto det 3-1 til engelskmennene. Arsenal kombinerte seg fint fram til CSKAs 16-meter, og plutselig fant Özil et hull i gjestenes forsvar. Han serverte lagkamerat Ramsey, og waliseren chippet på vakkert vis inn lagets tredje for dagen. CSKA-keeper Igor Akinfejev måtte fortvilet se nok en ball gå i mål.

Like etter fikk det russiske laget en god sjanse til å redusere, men Aleksej Berezutskijs avslutning etter en god kontring ble altfor svak.

Punkterte

CSKA hadde knapt kommet seg fra sjokket etter 3-1 da Alexandre Lacazette satte inn sitt andre mål for dagen. Nok en gang vartet Özil opp med en målgivende pasning. En fartsfylt omgang ga tremålsledelse til vertene til pause.

Arsenal kunne godt ha scoret flere etter hvilen. Henrikh Mkhitaryan, Ramsey, Özil og Alex Iwobi hadde alle store muligheter til å øke ledelsen, men uten å få nettsus. CSKA klarte ikke å mobilisere til en sluttspurt i jakten på flere bortemål, noe som gir Arsène Wenger og hans mannskap et jerngrep om oppgjøret før returen.

- Vi er i en god posisjon nå. Vi visste at hjemmekampen kom til å bli viktig, sa Aaron Ramsey.

Før det skal «The Gunners» i aksjon i hjemlig serie. Søndag kommer Southampton på besøk til London. Arsenal er tabellsekser i Premier League, mens nedrykkstruede Southampton ligger på 18.-plass.

(©NTB)