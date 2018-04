Guardiola setter spørsmålstegn ved sikkerheten til City-bussen

NTB Sport

Liverpool filleristet Manchester City og vant det første kvartfinaleoppgjøret 3–0. Men opptakten til kampen ble skjemt av at enkelte Liverpool-tilhengere vandaliserte Manchester Citys spillerbuss.

– Mediene hadde varslet at noe slikt kunne skje, og det skjedde, sier Guardiola ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Under normale omstendigheter forsøker politiet å forhindre at noe skjer, når de vet at noe vil skje, sa spanjolen videre, og var tydelig forundret over at angrepet kunne skje.

En gruppe Liverpool-tilhengere sto klar i gatene rundt Liverpools hjemmebane, Anfield, og angrep bussen før kampen. Bussen ble så ødelagt at Manchester-laget måtte finne seg en ny buss til hjemturen.

Liverpool kom raskt med en offisiell uttalelse der de tok avstand fra hendelsen og kom med en beklagelse overfor Manchester City. Klubben opplyser at de vil samarbeide med politiet for å identifisere hvem som sto bak angrepet. Etter kampen beklaget Liverpool-manager Jürgen Klopp nok en gang for enkelte av supporternes oppførsel.

– Jeg forstår det virkelig ikke. Vi forsøkte å unngå en slik situasjon. På Liverpools vegne må jeg beklage, sa Klopp.

I fjor ble Borussia Dortmunds spillerbuss angrepet med en bombe på vei til klubbens mesterligamøte med Monaco. Av den grunn forstår ikke Guardiola hvordan onsdagens hendelse kunne skje.

– For ett år siden skjedde det i Dortmund. Vi kommer hit for å spille fotball. Det er sport, og jeg forstår ikke hvordan dette kan skje, sa Guardiola.

Ingen i Manchester City ble skadd i angrepet på spillerbussen, men to politimenn ble skadd da gjenstander ble kastet mot bussen.

(©NTB)