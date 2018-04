Curling-VM: Nytt tap for Norge

NTB Sport

Lagene fulgte hverandre lenge, men Norge måtte se seg slått etter at kampen gikk til ekstraomgang.

Det norske laget, med skip Steffen Walstad, startet den første omgangen med å ligge under 0-3, men tok igjen det sveitsiske forspranget annen omgang. Etter en poengløs tredjerunde knep Norge og Sveits ett poeng hver i de to påfølgende omgangene. Også omgang seks og sju endte uten poeng, og stillingen var da 4-4.

Det så lovende ut da Norge gikk opp i 6-4-ledelse etter niende omgang, men to sveitsiske poeng i sisterunden, samt to i ekstraomgangen gjorde at det norske laget gikk på sitt andre strake tap i mesterskapet.

Onsdag ga det norske laget opp etter sju runder på stillingen 8-2 til Canada.

Etter ni spilte kamper ligger Norge på fjerdeplass, med seks seire og tre tap. De to beste i grunnspillet går rett til semifinale, mens de fire neste får spille utslagskamper om de to siste semifinaleplassene.

Ved siden av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

(©NTB)