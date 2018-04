Tap for Rangers uten Zucca

NTB Sport

Allerede 25 sekunder inn i kampen satte hjemmelaget fra New Jersey pucken i mål. Deretter kom enda to mål på rappen, før Rangers' Ryan Spooner reduserte til 1-3 like før periodeslutt.

I andre periode fortsatte Devils målfesten og økte til 5-1. Kevin Hayes' redusering i tredje periode utgjorde ikke stort, og kampen endte 5-2.

Natt til tirsdag meldte Rangers at Zuccarello trolig måtte stå over kampen ettersom han hadde problemer med å gå. Nordmannen ble sendt til MR-undersøkelse som følge av smerter etter å ha blokkert flere skudd i de siste NHL-kampene, så 30-åringen kan ha spilt sin siste kamp for sesongen.

Laget har kun to kamper igjen i grunnserien og er for lengst ute av sluttspilldiskusjonen.

Zuccarello har flest målpoeng (52) og assist (36) for Rangers denne sesongen.

(©NTB)