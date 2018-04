Start jakter Odd-keeper

NTB Sport

Det skriver Varden onsdag.

– Start la inn et bud på over millionen i forrige uke, men Odd vil ikke selge. Ja, jeg er skuffet nå, for jeg hadde virkelig et håp om at dette gikk orden, sier Røsholt Myhra som er annenkeeper i klubben bak Sondre Rossbach.

Einar Håndlykken, daglig leder i Odd, avviser ikke et salg, men sier det må legges et svært godt tilbud på bordet for at skiensklubben skal la sin annenkeeper gå.

– Det skal veldig mye til om vi slipper en av våre spillere dagen før overgangsvinduet. Det er jo ikke lett å for eksempel hente en ny keeper på et døgn. Alle er til salgs, men da må prisen være meget bra.

Fædrelandsvennen skriver på sin side at Røsholt Myhra ikke er den eneste spilleren Start er ute etter. Også Branns Kasper Skaanes skal være ønsket i Kristiansand, men klubben skal ha fått et bud avvist på spilleren tidligere.

