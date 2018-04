Smertene avgjør for Zuccarello

NTB Sport

Det sa New York Rangers-trener Alain Vigneault i forbindelse med tirsdagens bortekamp mot New Jersey Devils. Rangers har igjen bortekamper mot New York Islanders torsdag og Philadelphia Flyers lørdag.

– Han er ikke uaktuell, men det avhenger av om han tåler smertene, sa Vigneault om nordmannen som ble sendt til MR etter å ha blokkert flere skudd i de siste kampene. Etter det hadde han ifølge treneren «problemer med å gå».

Zuccarello har flest målpoeng (52) og assist (36) for Rangers denne sesongen.

Devils-seier

Rangers ble overkjørt fra start i tirsdagens kamp og tapte 2-5 på bortebane uten Zuccarello. Seieren gjør at Devils er svært nær sin første sluttspillplass siden 2012.

Allerede 25 sekunder inn i kampen satte hjemmelaget pucken i mål. Deretter kom enda to mål på rappen, før Rangers' Ryan Spooner reduserte like før periodeslutt.

I midtperioden fortsatte Devils målfesten og økte til 5-1. Kevin Hayes' redusering i tredje periode betydde ikke stort. Taylor Hall og Will Butcher scoret to ganger hver for Devils.

Rangers er for lengst ute av sluttspilldiskusjonen, men kjemper med byrival Islanders om å unngå sisteplassen i sin avdeling. Islanders slo Flyers 5-4 etter forlengning onsdag og er ett poeng bak Rangers før byderbyet.

Hyllet

I en annen kamp tirsdag fikk tvillingene Henrik og Daniel Sedin en rørende hyllest dagen etter at de offentliggjorde at de legger opp ved sesongslutt. 37-åringene misset hvert sitt straffeslag da Vancouver Canucks tapte 4-5 hjemme for Vegas Golden Knights, men publikum hyllet dem både før, under og etter kampen.

Gjestenes spillere sto også igjen på isen for å gi sin hyllest til de svenske veteranene, som tok hver av dem i hånden. Tvillingene spiller sin siste hjemmekamp torsdag og sin siste NHL-kamp lørdag.

Jamie Benn gjorde hattrick da Dallas Stars slo San Jose Sharks 4-2, mens Patrik Laine scoret sitt 44. mål for sesongen da Winnipeg Jets tok sin 50. seier med 5-4 over Montreal Canadiens etter forlengning.

Tett tetstrid

Filip Forsberg trodde han utlignet for Nashville Predators 0,6 sekund før slutt mot Florida Panthers, men målet ble etter videogjennomgang annullert for offside i målgården. Dermed vant Panthers 2-1.

Tampa Bay Lightning slo Boston Bruins 4-0 i kampen mellom to av ligaens beste lag. Fire poeng skiller Predators (113), Bruins (110), Lightning (110), Jets (110) og Knights (109) i kampen om å bli grunnseriens beste lag.

(©NTB)