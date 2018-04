Sagosen tilbake etter skadevarsku

NTB Sport

Norge spiller Golden League på Sotra. Der venter Island (torsdag), Frankrike (lørdag) og Danmark (søndag).

– Vi spilte en finalehelg (cup) i Frankrike for cirka 14 dager siden. Da kjente jeg litt i ryggen i en kamp der. Det ble bedre etter behandling. Så spilte vi kamp tirsdagen etter, og da landet jeg på ryggen allerede etter fem minutter. Da smalt det litt i ryggen, sier Paris Saint-Germain-spiller Sagosen til NTB.

Viktig

Det så stygt ut en stund.

– Det går bedre for hver dag, og med litt behandling her på landslaget blir det nok bra, sier Sagosen før han blir fotografert i regnværet i Bergen.

Han går inn i en meget avgjørende fase av sesongen med klubblaget Paris Saint-Germain. 21. april går første kvartfinalekamp i Champions League borte mot polske Kielce.

Vinneren av den dobbeltkampen er klar for finalehelgen i Köln i slutten av mai. Der går semifinale og finale over to dager foran snaut 20.000 tilskuere på hver kamp.

Norge med

– Det er god stemning i troppen vår. Nå gjelder det å holde alle skadefrie og glade, ser Sagosen om PSG-situasjonen.

Norge er allerede sikret minst én spiller i finalehelgen. Espen Lie Hansen (Nantes) og Bjarte Myrhol og Eivind Tangen (Skjern) møtes i kvartfinale.

