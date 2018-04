Ronaldo tangerte Hegerberg

NTB Sport

Begge de to har 14 mål i europeiske klubbturneringer for sine respektive klubber. Ingen spillere har scoret flere mål i enten mesterligaen eller europaligaen på verken kvinne- eller herresiden denne sesongen.

Hegerberg har imidlertid et bedre snitt enn Ronaldo med sine 14 mål på 6 kamper for Lyon. Portugiserens mål tirsdag var hans 14. på 9 kamper.

– Igjen, igjen og igjen. Og Igjen. Cristiano, jeg hyller deg, skrev Hegerberg på Twitter etter at Ronaldo hadde satt inn sitt andre mål mot Juventus med et helt ellevilt brassespark tirsdag.

Kåret til årets spiller i 2016

Like etter ble hun oppmerksom på at hun faktisk har like mange mål som portugiseren i mesterligaen denne sesongen.

– Oh yess, skrev Lyon-spilleren etterfulgt av emneknaggen #ibetterstepitup.

Hegerberg og Ronaldo ble kåret til årets spiller i Europa på henholdsvis kvinne- og herresiden i 2016.

De to poserte den gang sammen med hvert sitt trofé som symboliserte prisen de var blitt tildelt.

Enorme tall

Hegerberg har fortsatt å bøtte inn mål for sitt Lyon-lag også denne sesongen. Hennes franske lag avanserte nylig til mesterligasemifinalen på bekostning av Barcelona, og 22-åringen trenger kun ytterligere én scoring i mesterligaen for å ta scoringsrekorden i kvinnenes mesterliga. Hun har nå like mange scoringer på én sesong som tyske Celia Sasic.

Cristiano Ronaldo hadde en tung høst, men har virkelig funnet formen etter jul. 33-åringen har vært i forrykende form i mesterligaen for Real Madrid, og hans 14 mål inkluderer fulltreffere mot Apoel (4), Borussia Dortmund (3), Tottenham (2), Paris Saint-Germain (3) og Juventus (2).

