Wilkins ble før helgen rammet av hjertestans. Han ble i all hast sendt til sykehus i London, der legene la ham i kunstig koma mens de prøvde å berge livet hans.

Onsdag meldte Chelsea på sitt nettsted at Wilkins er død.

– Alle i klubben er knust over å høre at vår tidligere spiller, kaptein og assistenttrener Ray Wilkins er død. Hvil i fred, Ray. Du vil bli savnet fryktelig, skrev klubben på Twitter.

– Våre tanker og bønner går til familien, venner og kolleger av vår tidligere midtbanespiller Ray Wilkins etter hans tragiske død, tvitret Manchester United.

Tidenes yngste kaptein

«Butch», som han ble kalt, gikk gradene i Chelseas ungdomsavdeling og debuterte på førstelaget som 17-åring i 1973. Han spilte seg til fast plass sesongen etter og ble allerede som 18-åring lagets faste kaptein, som den yngste i klubbens historie.

I 1979 ble han kjøpt av Manchester United for 825.000 pund, den gang den høyeste sum Chelsea hadde fått for en spiller. London-klubben var da i store økonomiske problemer og trengte pengene.

Wilkins spilte for United i fem sesonger og vant FA-cupen i 1983 før utlandet lokket. Han spilte for Milan og Paris Saint-Germain før han vendte hjem til Storbritannia med Rangers og Queens Park Rangers.

Landslaget

Wilkins spilte 84 landskamper for England i årene 1976 til 1986 og var også lagkaptein ti ganger.

Etter sin aktive karriere ble han trener. Der nøyde han seg stort sett med assistentroller, blant annet i gamleklubben Chelsea (under Gianluca Vialli og senere under Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink og Carlo Ancelotti) og for Englands U21-landslag. Han var en kort stund landslagssjef for Jordan.

Wilkins var også en populær TV-ekspertkommentator.

