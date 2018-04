NBA: Heat sikret sluttspillplass

NTB Sport

– Det er bare en vei med denne gjengen, og det er den vanskelige veien, sa trener Erik Spoelstra.

I fjor var Heat en seier fra sluttspillplass. Chicago Bulls, med Dwyane Wade i laget, tok den siste plassen. Nå er Wade tilbake i Miami og hjalp laget tilbake i det gode selskap.

– Energien i denne arenaen er fantastisk. Mange andre lag har prøvd å kopiere det, og det er smigrende for oss. Våre tilhengere får mye kritikk for at de møter opp sent, men de lager masse støy når de først er her, og det løfter oss, sa Wade.

Heat-seieren betyr at sju av åtte sluttspillplasser i øst er besatt, og Milwaukee Bucks har et klart overtak på Detroit Pistons i kampen om den siste. I vest er derimot bare tre lag sluttspillklare. Sju lag kjemper en jevn kamp om de fem siste plassene.

Rockets imponerer

Houston Rockets har allerede sikret grunnseriens beste statistikk og tok sin 63. seier med 120-104 over Washington Wizards. James Harden briljerte med 38 poeng, 10 returer og 9 assist.

Tittelforsvarer Golden State Warriors, som er nest best i vest og hele NBA med 57 seirer, slet seg til 111-107 over Oklahoma City Thunder. Det var som vanlig hett mellom de tidligere lagkameratene Kevin Durant og Russell Westbrook.

De har vært i tottene på hverandre flere ganger siden Durant forlot Thunder til fordel for Warriors. Westbrook scoret 44 poeng mot Durants 34, men det var ikke nok for hjemmelaget.

Ny milepæl

LeBron James fortsetter å runde milepæler. Tirsdag scoret han 27 poeng da Cleveland Cavaliers slo Toronto Raptors 112-106. Det var 942. gang han scoret minst 20 poeng i en NBA-kamp, og dermed la han Kobe Bryant bak seg. Bare Karl Malone (1134) og Kareem Abdul-Jabbar (1122) har gjort det flere ganger.

Raptors tapte for fjerde gang på seks kamper og kan rote bort toppseedingen i sluttspillet i øst. Laget har 55 seirer, men nærmeste rival Boston Celtics tapte også (102-106 mot Milwaukee Bucks) og er to seirer bak med en uke igjen av grunnserien.

(©NTB)