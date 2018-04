Larvik og Vipers gjorde jobben

NTB Sport

For første gang på veldig mange år blir det en spennende duell om hvem som blir seriemester i norsk kvinnehåndball. Larvik har vunnet gullet 13 ganger på rad, men i år kan Vipers ødelegge rekken.

Sørlendingene er tabelltoer, men har én kamp mindre spilt enn Larvik. Kun ett poeng skiller rivalene. Onsdag vant Vipers 26-18 borte mot Fredrikstad. Malin Aune og Linn Jørum Sulland scoret begge sju mål for gjestene.

Larvik ledet med fire mål til pause hjemme mot nedrykkstruede Oppsal, men rykket ytterligere ifra i annen omgang og sikret 30-22-seier. Thea Mørk scoret hyppigst for serielederen med sju fulltreffere.

Vestfoldingene har to kamper igjen av seriespillet mot Vipers' tre. Onsdag i neste uke er det duket for et ordentlig gulloppgjør når de to tetlagene møtes i Kristiansand.

Larviks siste seriekamp er hjemme mot tredjeplasserte Storhamar, som er tre poeng bak tabelltoppen. Heidi Løke og Betina Riegelhuth ble toppscorere for Hamar-klubben i 32-28-seieren over Gjerpen i egen hall.

Vipers har igjen Gjerpen hjemme og Sola borte etter toppmøtet med Larvik.

I onsdagens siste kamp vant Byåsen 29-20 over Stabæk.

