Ronaldo-rekord og magi senket Juventus

NTB Sport

Bare tre minutter var spilt av den første kvartfinalekampen på Juventus Stadium da Ronaldo skrev seg inn Champions League-historien som første spiller med scoring i ti kamper på rad.

Juventus-forsvaret glapp i markeringen, og portugiseren kunne styre et innlegg fra Isco i mål fra seks meter. Rekordrekken startet for øvrig i fjorårets finale der Ronaldo scoret to ganger da Juventus ble slått 4-1.

Italienerne sløste vekk en rekke sjanser i jakten på 1-1 tirsdag. Det ble brutalt straffet da Ronaldo vartet opp med et av karrierens flotteste mål. Real Madrid hamret løs mot Juventus-buret, og til slutt måtte keeperveteran Gianluigi Buffon se seg overlistet.

Med et lekkert brassespark sendte Ronaldo gjestene foran med to mål. Innlegget fra Dani Carvajal kunne ikke blitt ekspedert vakrere i nettet. På tribunen klappet selv Juve-supporterne. Folk trodde knapt kunstverket de nettopp hadde blitt servert.

Dybala utvist

For å gjøre oppgaven med å tilbake i kampen umulig, klarte Juve-stjernen Paulo Dybala å bli utvist like etter. De to gule kortene var helt meningsløse. Før pause hadde argentineren forsøkt å filme seg til straffe. Det endte med et pinlig og korrekt gult kort.

Da Dybala hoppet inn i Carvajal etter 67 minutter, bar det rett ut. Og bare noen minutter senere kunne Marcelo sette inn 3-0 etter et lekent samspill med kampens hovedrolleinnehaver Ronaldo.

– Playstation-fotball, beskrev Viasport-kommentator Roar Stokke angrepet der bortelaget spilte seg gjennom et Juventus-forsvar regelrett henvist til rollen som statister.

Ronaldo kunne fått sitt hattrick fire minutter før slutt, men lobbet ballen over mål – uten at det tar vekk noe som helst fra superkvelden i Torino.

Juventus hadde ikke tapt på hjemmebane i europacupsammenheng siden april 2013.

Zidane mot gamle kjente

For Real Madrid-trener Zinédine Zidane var tirsdagens møte spesielt. Han spilte for Juventus fra 1996 til 2001. Franskmannen vil ikke utelukke at han en dag trener Torino-klubben.

– Manager i Juventus en gang i framtiden? Du skal aldri si aldri, men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sa Zidane før det første kvartfinalemøtet.

Juventus og Real Madrid møttes for 20. gang i Europa. Real Madrid står med ti seirer, Juve åtte. Bare Bayern München og Real Madrid (24 kamper) har møttes oftere.

Juve-målvakt Buffon spilte sin 116. kamp i Champions League. Han har holdt nullen i 49 kamper, men tirsdag måtte keeperlegenden se seg fullstendig overskygget av portugisisk magi.

