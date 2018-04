Rørt Riise fikk navnet sitt på omdiskutert statue

NTB Sport

– Det er utrolig stort. Jeg begynte å skjelve og er veldig ydmyk og rørt. Det er en fantastisk gest fra Aalesund, kunstneren og klubben, sier John Arne Riise til TV 2.

Statuen har skapt mye debatt og vondt blod. Kunstverket har hele tiden minnet om Riise, men utrolig nok gått under navnet «Fotballspilleren».

– Alle skjønte jo at jeg var modellen bak statuen, og at navnet mitt står der nå er fortjent. Statuen er et symbol på den kjærligheten vi har for hverandre i Ålesund, sier Riise videre.

Navneendringen ble gjennomført foran AaFKs hjemmekamp mot Sogndal i 1. divisjon.

