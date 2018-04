Iversen gir seg som svensk langrennstrener

NTB Sport

58-åringen har i to år hatt hovedsvaret for blant andre Stina Nilsson, som tok flere medaljer under OL i Pyeongchang.

Totalt tok de svenske langrennsjentene seks medaljer i Sør-Korea.

– Jeg ga beskjed før påske om at det ikke var aktuelt for meg å fortsette. Nå har jeg ikke blitt spurt heller, men hvis jeg hadde fått spørsmål om å fortsette, så ville jeg sagt at jeg ikke var interessert, sier Ole Morten Iversen til Trønder-Avisa.

– Jeg føler liksom at jeg ikke får gjort den jobben jeg tror jeg er best på godt nok. Det kan være at jeg ikke passer som landslagstrener i det svenske systemet. Den kursen som utøverne selv ønsker, med tanke på landslag og aktivitet, passer ikke meg, fortsetter Iversen overfor lokalavisen.

Iversen sier han trolig går tilbake i jobb på Meråker videregående skole, hvor han har trent fram en rekke storløpere. Iversen blir også koblet til trenerjobb på det norske landslaget, men forteller til Trønder-Avisa at han ikke har fått noe tilbud fra Norges Skiforbund.

