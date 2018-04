Hjerteflimmeret skremte ikke Bjørndalen

NTB Sport

44-åringen medga at helseproblemene var medvirkende til at nok er nok under tirsdagens pressemøte i Simostranda.

Der bekjentgjorde han at livet som skiskytter er over, til tross for at motivasjonen til å fortsette er på topp og vel så det.

TIL NTB forteller han litt mer om problemene med hjerteflimmer. Han er ikke den første idrettsutøveren som har vært utsatt for det. Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen er to andre.

Bjørndalen sa at han har fått føling med flimmeret i hvilemodus.

– Jeg har aldri vært redd i den fasen det har oppstått. Jeg har vært trygg på det jeg har gjort, og hjerteflimmer er ikke en farlig sak. Det er veldig mange utøvere som har det, og det finnes mye ekspertise om det både i Norge og i utlandet, og jeg har fått hjelp av de beste i verden, sa Bjørndalen.

Stø

Han forteller at han hele tiden har vært stø på sine valg både under opptrening og når det har skjedd.

– Jeg har ikke hatt det på over seks måneder nå. Det var også et langt opphold før den siste gangen jeg hadde det. Det har jeg god kontroll på. Det går an å drive toppidrett med hjerteflimmer, men blir det for hyppig må man operere, og jeg er ikke motivert til å gjøre det. Da følte jeg at det var riktig å avslutte nå.

– Føles det litt surt siden du fortsatt føler det topp motivert til å fortsette?

– Jeg skulle gjerne ha gått noen år til. Motivasjonen er helt klart der, men ting må flyte og ting må være i vater, og totalsituasjonen er én ting. Alt som skal organiseres for å få trent og fokusere er annerledes nå. Skal du være på topp og prestere i verdenscupen må alt fungere 100 prosent.

– Hva sitter du igjen med etter et slikt følelsesladet farvel?

– Nå er det bra. Det er all right å bli ferdig med det. Jeg er takknemlig for de årene jeg har hatt, og nå begynner et litt annerledes liv. Det blir kanskje litt mer familieliv og kanskje en hobby som jeg skal jeg utøve resten av livet mitt.

Av seg selv

– Hvordan har det vært å ta denne avgjørelsen etter så mange år?

– Det har ikke bare, bare. Jeg har brukt tid, men det har også kommet litt av seg selv i løpet av året. Det har vært en ok prosess. Jeg føler at jeg har fått nok tid til å ta en riktig avgjørelse.

– Hva skal du gjøre nå?

– Det har jeg ikke tatt noen avgjørelse på. Jeg har fått noen få, interessante tilbud som jeg skal vurdere framover, eller så får vi se om vi lander på andre tilbud som kommer. Det er mye som står på tapetet, og jeg skal bruke tiden godt til å finne en god vei framover.

Bjørndalen retter en spesiell takk til det norske folk for støtten gjennom en mannsalder.

– Det norske folket har betydd vanvittig mye for meg. De har støttet meg både gjennom opp- og nedturer, og innimellom har de støttet meg til å ta tøffe valg også. Jeg føler at jeg er helnorsk og har stilt i mesterskap for Norge, og det har vært helt fantastisk å ha hatt muligheten til det. Det er en historie vi har i Norge, og det finnes en motivasjonen i det norske folk som ingen andre har når det gjelder idrett. Det setter jeg stor pris på, sier Bjørndalen til NTB.

(©NTB)