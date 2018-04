Fulham uten tap i 18 kamper på rad

NTB Sport

Kevin McDonald ga Fulham ledelsen etter 33 minutter. Han styrte inn ballen etter et hodestøt fra Aleksandar Mitrovic.

Sistnevnte kom selv på scoringslista i annen omgang. Mitrovic gjorde 2-0 etter en kjempekontring i det 63. minutt. Rett før hadde Caleb Ekuban vært nær en utligning for Leeds.

Stefan Johansen spilte som vanlig fra start. Nordmannen var på banen gjennom samtlige minutter.

Fulham er ubeseiret i sine 18 siste kamper i den engelske mesterskapsserien. Fasiten viser 14 seirer og fire uavgjorte.

Har troen

London-laget ligger på tredjeplass, fem poeng bak tabelltoer Cardiff. Fulham har én kamp mer spilt enn waliserne. Johansen ga nylig uttrykk for at han tror det er mulig å rykke rett opp til Premier League.

– Vi har troen på at vi kan klare å ta dem igjen i innspurten, men det er ikke opp til oss. Cardiff er solide dem også, men nå får de den der rekka vi har møtt med gode lag som Aston Villa, Wolverhampton, Sheffield United og Derby. Vi kan bare vinne våre kamper, og vinner vi to og de taper to, er vi der oppe. De føler nok litt press der de ligger, sa Johansen under landslagspausen.

Lagene mellom 3.- og 6.-plass skal ut i opprykkskvalifisering når ligaen er ferdigspilt.

Aston Villa drømmer også om å ta seg tilbake til øverste nivå i engelsk fotball. Birmingham-klubben slo Reading 3-0 hjemme tirsdag. Birkir Bjarnason, Conor Hourihane og Scott Hogan gjorde målene etter pause.

Vertene hadde fordel av å spille med én mann mer i 60 minutter. Etter en halvtime fikk Readings midtbanemann marsjorde for sitt annet gule kort.

Villa ligger på fjerdeplass og er to poeng bak Fulham.

Unngikk sjokktap

Ligaleder Wolverhampton holdt på å gå på en tung smell hjemme mot Hull, men Oskar Buur berget 2-2 i det 83. minutt. Poengtapet betyr at Cardiff, med én kamp mindre spilt, er seks poeng bak tabelltoppen. Fredag møtes nettopp de to tetlagene i Wales.

Tidligere i kampen gikk Wolves opp i 1-0 etter en straffescoring ved Diogo Jota. Mot slutten av første omgang utlignet David Meyler. Også det målet kom fra straffemerket.

Hull sjokkerte hjemmelaget ved å gå opp i 2-1 tolv minutter før slutt. Gjestene tvang Ryan Bennett til å styre ballen i eget nett. Kort tid etter brast drømmen om en sjokkseier.

Markus Henriksen spilte hele oppgjøret på Hulls midtbane. Nordmannens lag ligger på 18.-plass og har sju poeng ned til nedrykksstreken.

