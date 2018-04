Europeiske aviser hyller Bjørndalen

NTB Sport

Noen av de største avisene i både Sverige, Danmark og Tyskland skriver om Ole Einar Bjørndalens følelsesladde farvel med toppidretten, og de oppsummerer nordmannens lange karriere og mange medaljer.

Under en pressekonferanse i klubbhuset der det ble startet – på Simostranda i Buskerud – fortalte Bjørndalen tirsdag at helseproblemer er årsaken til at han legger opp. Han fikk hjerteflimmer under flere ulike episoder i sommer og i høst.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg var lei og mett, men det er jeg ikke. Jeg er like motivert, og skulle gjerne gått noen år til. Men jeg ønsker å trappe ned etter råd fra helseteamet og familien, sa Bjørndalen under pressekonferansen.

Den svenske avisa Expressen kaller Bjørndalen «en av skiskyttersportens aller største gjennom tidene» og skriver at han gir seg etter å ha blitt vraket fra OL-laget i Pyeongchang i år.

Aftonbladet har satt sammen en bildekavalkade med høydepunkter fra Bjørndalens karriere, med bilder fra blant annet OL i Nagano i 1998 og Sotsji i 2014.

Både tyske Bild og danske Ekstra Bladet kaller Bjørndalen en legende. Den danske avisen mener Bjørndalen gir seg etter «OL-ydmykelsen», og skriver at han nå setter stopp for en «strålende» karriere. Bild på sin side skriver at Bjørndalens navn allerede er lansert som etterfølger til president i Det Internasjonale Skiskytterforbundet, Anders Besseberg.

– Jeg har fått mange tilbud, men jeg har ikke tatt noen endelig avgjørelse, sa Bjørndalen selv om hva fremtiden bringer.

