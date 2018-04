Agüero spiller ikke mot Liverpool

NTB Sport

Det melder BBC. Argentineren har mistet de fem siste kampene for City og Argentina på grunn av knetrøbbel.

– Sergio føler seg mye bedre, men han fortalte legene i dag at han fortsatt har et lite problem. Han føler seg ikke komfortabel, sier City-manager Pep Guardiola.

Agüero står med 30 mål totalt på 36 kamper i ulike turneringer denne sesongen.

Liverpool har skadeutfordringer i forsvaret. Joe Gomez, Ragnar Klavan og Joel Matip er alle ute for tiden. For Matip er trolig sesongen over etter at han pådro seg en lårskade i helgens 2-1-seier over Crystal Palace.

Jürgen Klopp må også greie seg uten Adam Lallana. I tillegg er det svært usikkert om Emre Can blir kampklar til onsdagens mesterligaduell på Anfield.

Returkampen i kvartfinalen spilles på Citys hjemmebane tirsdag neste uke.

(©NTB)