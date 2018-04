Thoresen førte an da SKA tok kommandoen

NTB Sport

Grunnserievinner SKA tapte den første kampen på hjemmebane etter forlengning, og var derfor tvunget til å vinne minst en gang i Moskva for å sikre finaleplass. Med mandagens borteseier er laget i førersetet igjen.

Thoresen var utelatt fra troppen i hjemmetapet forrige uke. Han var tilbake på isen da SKA utlignet lørdag, og mandag slo han an tonen med sin scoring etter 16.04 i første periode.

Kirill Petrov utlignet snaut to minutter senere, men Jarno Koskiranta sendte SKA foran 2-1 før pausesignalet. Den ledelsen ga laget aldri fra seg.

Patrik Hersley og Nikita Gusev økte hver sin gang tidlig i midtperioden. En ny redusering signert Mikhail Grigorenko sporet ikke av gjestenes seierstog. Alexander Barabanov satte punktum i tomt bur kort før slutt.

SKA leder 2-1 i best av sju kamper. Neste kamp spilles i Moskva onsdag. I den andre semifinalen leder Bars Kazan 2-0 over Traktor Tsjeljabinsk etter to hjemmeseirer.

Patrick Thoresen spilte 13.58 minutter mandag. Han sonet to minutters utvisning for roughing i 2. periode.

