Start kollapset stygt

Kristiansand-laget var det beste laget før pause, men i annen omgang ble det full sprekk. Innbytter Pontus Engblom gjorde to av målene i Sandefjords sterke snuoperasjon.

Mot spillets gang satte svensken først inn 2-1 på en strålende pasning fra Håvard Storbæk etter 68 minutter, mens han fullførte ydmykelsen av Start ved å legge på til 4-1 i sluttminuttene.

Enric Vallès sto bak Sandefjords tredje mål etter en kontring. Hjemmelaget ble knallhardt straffet for naivt spill.

– Jeg er åpenbart ikke fornøyd. Vi kan ikke være så naive og svake i forsvar. Med ballen gjorde vi mye positivt, men vi må lære av feilene, sa Start-trener Mark Dempsey til Eurosport og la til:

– Det er et paradoks at vi også tar med oss mye positivt fra en kamp vi taper 1-4 hjemme.

Utnyttet ikke overtaket

Start tok ledelsen halvveis ut i første omgang. Ved bakre stolpe stanget Kristján Flóki Finnbogason inn 1-0 etter et godt timet opphopp. Han scoret på en god ball fra Enric Vallès. Det var islendingens seriemål nummer to på like mange kamper.

Finnbogason ble hentet til Kristiansand-klubben i fjor sommer. Han rakk å score fire mål på ti kamper i 1. divisjon, og overgangen til Eliteserien har 23-åringen tatt på strak arm.

Etter ledermålet strammet vertene grepet ytterligere, men de klarte ikke å nekte Storbæk å gjøre en enkel utligning i det 34. minutt. Etter et hjørnespark kunne han helt umarkert styre ballen i nettet.

Sandefjord var heldig som fikk med seg 1-1 til pause. På overtid av første omgang sendte Starts nysignering Elliot Käck en suser hardt i lengste stolpe. Med ørlite mer presisjon ville det vært scoring.

Kontret i stykker

Lenge luktet det ikke Sandefjord-seier på Sørlandet, men det forandret seg helt da Engblom ble spilt gjennom med litt over 20 minutter igjen på klokka. Målet kom kort tid etter at nysigneringen hadde entret banen. Start taklet svært dårlig å havne under og ble til slutt kontret i stykker.

Engblom ble hentet til Sandefjord fra Strømsgodset i februar. Han føler han har kommet seg til rette i nye omgivelser.

– Det er kjekt å spille fotball og score mål igjen. Jeg kom inn sent, men jeg har etter hvert kommet meg i form, sa Engblom til Eurosport.

Både Start og Sandefjord fikk hver sin kamp i 2. serierunde utsatt. Mark Dempseys lag innledet comebacket på øverste nivå med 4-1-seier over Tromsø, mens Sandefjord serieåpnet med et stygt 0-5-tap borte mot Molde.

Starts neste kamp er mot Lillestrøm på Åråsen førstkommende mandag. Dagen før tar Sandefjord imot Stabæk til sin første hjemmekamp for sesongen.

