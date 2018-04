Serieleder Molde neste for såret Rosenborg

NTB Sport

Det skal trønderne få slite med å ta igjen, selv om vi fortsatt befinner oss i april og storparten av sesongen gjenstår.

For det er åpenbart for alle at årets RBK-utgave enn så lenge ikke er i nærheten av å være like god som den som ble suveren seriemester sist sesong.

Først og fremst sliter Rosenborg med å skape sjanser, og da hjelper det lite med målscorere som Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund i stallen.

– Vi er nødt til å skjerpe oss, og vi sitter ikke igjen med mye mer enn poenget etter denne kampen, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

– Vi er for upresise og har for dårlig tempo på ballen. Dermed skaper vi for få målsjanser ut fra ballbesittelse, mente Ingebrigtsen.

Få sjanser var også en mangel i kampen mot et meget ungt Odd-lag som i tillegg ble tvunget til å gjøre tre bytter før 1. omgang var over.

De nitti minuttene vi var vitne til i Skien var direkte kjedelige og svake. En jevn 1. omgang ebbet ut med 0-0 og ingen mål til noen av lagene.

Merkelige mål

Etter pause skjedde det litt mer, og det som skjedde kom med kort mellomrom et lite stykke ut i omgangen.

10 minutter var spilt av 2. omgang da Rosenborg tok ledelsen 1-0. Pål André Helland svingte et frispark fra langt hold rett i mål med venstrefoten. Odds keeper Sondre Rossbach var på halvdistanse og oppdaget for seint at ballen ikke kom inn i feltet, men derimot i en bue over ham og inn i lengste hjørne. Målet må Rossbach ta på sin egen kappe. Der feilberegnet han.

– Her må jeg strekke armene i været, Jeg feilberegnet rett og slett ballbanen, erkjente Rossbach etterpå.

Det skulle gå bare et drøyt minutt før Odds unge lag utlignet på merkeligste vis. En avslutning fra Jone Samuelsen ble blokkert av lagets egen Bilal Njie, og ballen ble liggende død i feltet. Til slutt endte det med at RBKs Birger Meling klarerte i lagkamerat Jacob Rasmussen, og ballen spratt i mål bak André Hansen.

Dermed var lagene like langt igjen, og flere mål kom det ikke. Mike Jensen var nær for Rosenborg i sluttminuttene, men lyktes ikke.

– Vi er veldig fornøyd med dette. Rosenborg er et godt lag, vi kom bak med 0-1 og er ikke bortskjemte med poeng. Det er gøy å spille når du får noe igjen for det, sa Odds Jone Samuelsen til Eurosport.

Bunnkamp

Kampen i Skien var aldri god, og den hadde mange tendenser på å være den bunnkampen den faktisk var. Rosenborg står med bare to poeng etter tre spilte kamper og er allerede havnet sju poeng bak erkerival Molde på toppen av tabellen.

Rosenborg har ikke startet serien med færre poeng enn disse to etter tre spilte kamper siden 1997.

Odd har åpnet enda dårligere og står med det ene poenget laget fikk mot Rosenborg. RBK og Odd er nummer 12 og 13 og har bare Lillestrøm, Stabæk og Tromsø bak seg.

(©NTB)