Lindberg vant omspillmaraton i årets første golfmajor

NTB Sport

Ikke bare det. Det var hennes første profesjonelle tittel overhodet. Den sikret hun i sin 250. turnering til sammen på LPGA-touren, europatouren og LPGAs B-tour.

Etter flere enn 180 turneringer på LPGA-turneringen har hun bare en håndfull topp-ti-plasseringer.

– Jeg visste at jeg kunne greie det. Jeg gir meg aldri, men jeg kunne ikke tro det da den siste putten gikk inn, sa Lindberg, som tradisjonen tro feiret med et bad i dammen ved 18. hull. Foreldrene Jan og Gunilla hoppet i sammen med henne.

– Det er så flott at de var her. De er grunnen til at jeg spiller golf, sa Lindberg, som startet uken på 95.-plass på verdensrankingen.

Beseiret Park

I omspillet nedkjempet hun Park In-bee, som var ute etter sin åttende majortittel, og Jennifer Song. Etter å ha spilt til det ble mørkt søndag, måtte spillerne ut på banen igjen mandag for å kåre en vinner.

Den svenske 31-åringen ledet med tre slag før den fjerde og siste runden i Rancho Mirage søndag, men bakfra kom Park In-bee og Jennifer Song med forrykende golf.

Både Park og Song leverte 67-runde, og til slutt måtte Lindberg greie birdie på 18. hull for å få være med i omspillet.

Både Park og Song puttet for seier i løpet av de to første ekstrahullene, men greide ikke å få ballen i hullet. Song var den første som røk ut. Det gjorde hun på tredje ekstrahull søndag, da begge hennes rivaler greide birdie.

Ladet batteriene

Park og Lindberg ble spurt om de ville spille ett hull til i tussmørket, og begge svarte ja. Ved hjelp av et provisorisk lysanlegg greide begge par, og da satte turneringsledelsen strek et kvarter etter solnedgang.

– Det er greit. Det har vært en lang dag, og det skal bli godt å få legge hodet på puten, sa Lindberg.

Etter at søndagens omspill var på 18. hull, var det på 10. hull avgjørelsen skulle falle mandag. Det måtte spilles fire ganger. Først spilte begge på par (fire slag), så greide begge birdie, deretter fikk begge bogey. På fjerde forsøk avgjorde Lindberg med birdie.

Park hadde sjansen til å forlenge omspillet med en birdieputt fra tre meter, men greide det ikke. Dermed kunne Lindberg juble. Hun er sjette svenske golfspiller med en majortittel i golf.

(©NTB)