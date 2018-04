FCK nær bronseplassen etter overtidsseier

NTB Sport

Federico Santanders hodemål forlenget FCKs seiersrekke til seks kamper. Sesongen har vært langt under pari for den danske storklubben, men nå ser det litt lysere ut for Solbakkens menn.

FCK er kun tre poeng bak bronseplassen etter mandagens dramatiske seier. Det var for øvrig lagets første kamp etter at den danske superligaen gikk over i sluttspillfasen. De seks beste i grunnserien kjemper om ligagullet og europacupplassene.

Nordsjælland taklet det nylagte gresset i Parken best i starten. Etter 37 minutter styrte tidligere Start- og Stabæk-spiller Ernest Asante inn 1-0 til gjestene. Målet kom etter et frispark fra bortelagets kaptein Mathias Jensen.

I annen omgang trakk Nordsjælland seg mer og mer tilbake. FCK presset konstant i jakten på en utligning, men først i det 76. minutt kom den forløsende scoringen.

Rasmus Falk gjorde 1-1 i tomt mål etter å ha blitt servert en strålende ball fra Viktor Fischer.

Etter 83 minutter fikk FCK fordelen av å spille med én mann mer da Nordsjælland-innbytter Mikkel Damsgaard ble utvist.

Gjestene så likevel ut til å holde unna, men fire minutter på overtid ruvet Santander høyest i luften og stanget inn 2-1 til massiv FCK-jubel.

Seier for Grytebust

Ulrik Yttergård Jenssen spilte hele kampen for tredjeplasserte Nordsjælland, mens Mathias Rasmussen ble byttet ut fem minutter før slutt.

Tidligere mandag voktet som vanlig Sten Grytebust OB-målet i 2-1-seieren over Sønderjyske. Odense-laget topper sin såkalte nedrykkspulje med 34 poeng mot Sønderjyskes 31.

Randers og Lyngby ligger utsatt til som nummer tre og fire i gruppen.

