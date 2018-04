Casillas rundet 1000 kamper i tap

NTB Sport

Tapet gjorde at Porto er ett poeng bak Benfica i portugisisk toppserie. Porto har tapt to av sine tre siste kamper og kan være i ferd med å tape gullkampen.

Casillas spilte sin 108. kamp for Porto mandag. Tidligere spilte han 725 kamper for Real Madrid, der han gikk gradene i klubbens junioravdeling. Han har dessuten 167 landskamper for Spania.

36-åringen slo gjennom på Real Madrids førstelag som tenåring i 1999. Han var med på å vinne mesterligaen tre ganger og samlet en rekke andre titler med den spanske klubben.

Casillas var kaptein da Spania vant VM for første gang i 2010. Han har også vunnet EM to ganger.

Mandag slapp han inn scoringer av Nathan (10. minutt) og Maurides (70.) på Estádio do Restelo i Lisboa.

Benfica beholder dermed 1.-plassen etter sin 2-0-seier over Vitória Guimarães lørdag.

Det er allerede klart at Casillas forlater Porto ved sesongslutt.

