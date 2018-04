Brennhet Ajer følges av Borussia Dortmund

NTB Sport

19-åringen fikk sin debut på seniorlandslaget i 4-1-seieren mot Australia, og fulgte opp med en ny solid kamp i seieren mot Albania.

De gode landskampene kommer etter en svært god periode i Celtic hvor unggutten har tilrevet seg en fast plass i midtforsvaret.

Nå skriver den skotske avisen Daily Record at Borussia Dortmund følger nordmannen nøye. Avisen skriver at Bundesliga-klubben skal ha blitt imponert over Ajers prestasjoner i Celtic og at de er klare til å ta kontakt for å sikre seg hans tjenester.

Dortmund ligger på tredjeplass i Bundesliga, men tapte hele 0-6 mot Bayern München lørdag.

Ny kontrakt?

Samme avis skriver imidlertid at Celtic-ledelsen har åpnet samtaler med Ajer om en kontraktsforlengelse. 19-åringens kontrakt med Glasgow-klubben utløper i 2020, og Brendan Rodgers skal være svært interessert i å få Ajer til å signere en ny langtidskontrakt.

Midtstopperen har spilt 26 kamper for Celtic i alle turneringer denne sesongen, og roses i Skottland for sin duellstyrke og ro med ballen i beina.

Ajer var tilbake på klubblaget lørdag da laget vant 3-0 mot tabelljumbo Ross County. Landslagsspilleren spilte som vanlig fra start i midtforsvaret.

Publikumsfavoritt

Den tidligere Start-spilleren har blitt en publikumsyndling på Celtic Park, og økte sine aksjer blant fansen da han trosset sikkerhetsvaktene under byderbyet «Old Firm» mot Rangers for å gi bort drakten sin til en supporter.

– Det er et eller annet som svartner for meg når jeg spiller fotball, spesielt når det er så mange på kamp. Det kommer et adrenalinkick som er helt ubeskrivelig. Så den drakten måtte bort til supporterne, sa han til NTB om situasjonen som skapte om mulig enda mer jubel blant Celtic-fansen etter seieren mot Rangers.

