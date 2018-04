Brann sikret poeng selv etter bisart selvmål 

NTB Sport

Utligningen kom i det 87. minutt. Fjorårets mestscorende Brann-spiller Kristoffer Barmen stupheadet inn mål etter at innbytter Azar Karadas hadde vært nest sist på ballen med det som nesten lignet en avslutning i seg selv.

– Vi kjempet inn det ene poenget, men vi skulle selvsagt hatt tre. Uansett var det godt å komme tilbake etter at vi fikk en i sekken der, sa målscorer Barmen til Eurosport.

– Alle hadde i hvert fall tro på at det skulle bli ett poeng, og slik ble det, sa Barmen.

Men det mest dramatiske skjedde 12 minutter før den tid.

Unødvendig

Resultattavla viste 0-0, Brann hadde full kontroll på oppgjøret og det burde være unødvendig med alt småspillet innenfor egen 16 meter. Et lite kvarter før slutt hadde Acosta ballen, men i stedet for å starte et angrep sendte han en knallhard pasning i retning egen keeper, Samuel Sahin-Radlinger. Sistnevnte løp febrilsk etter ballen, men han rakk den ikke og havnet selv i nettet sammen med ballen.

Dermed så det ut til å ende med tre poeng til hjemmelaget, og det må man si ville vært godt betalt. I stedet kom den fortjente utligningen, og Godset står dermed med to poeng etter de to første kampene ettersom bortekampen mot Tromsø ble avlyst og det endte 2-2 i den første hjemmekampen mot Stabæk. Branns ene poeng betyr at også de er ubeseiret etter sine to kamper. De slo Bodø/Glimt 2-0 i sin første.

– Vi er litt heldige som får med oss ett poeng fra denne kampen, men vi skulle selvsagt ha vært flinkere til å forsvare oss da vi fikk ledelsen, sa Godsets trener Tor Ole Skullerud.

Klart best

Brann var det klart beste laget før pause. De røde dominerte tidvis og spilte seg fram til en rekke cornere, men kom ikke til veldig mange store sjanser. Derimot var hjemmelaget farlig frampå med sin første og eneste mulighet før pause. Strømsgodsets første ordentlige sjanse kom etter 41 minutter. Lars Vilsvik fant en umarkert Marcus Pedersen inne i feltet, men headingen hans gikk like utenfor fra rundt fem meters hold.

Strømsgodset måtte klare seg uten to tunge, offensive forfall. Eirik Ulland Andersen er lyskeoperert og ikke aktuell på et par uker, og sykdom gjorde at heller ikke Bassel Jradi kunne spille. De to ble erstattet av Henning Hauger og Mostafa Abdellaoue.

Brann har ikke glitret så ofte i Drammen. Før mandagens kamp på Marienlyst hadde de én seier, to uavgjorte og seks tap på de ni siste forsøkene.

