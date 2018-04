Alaphilippe viste styrke i Baskerland

NTB Sport

Franskmannen nedkjempet tidligere skihopper Primoz Roglic i spurten etter at de to la nærmeste forfølgere 23 sekunder bak seg inn til mål i Zarautz.

Rytterne måtte allerede første dag av etapperittet over tre stigninger av kategori 3 og to av kategori 2. Den siste tøffe stigningen startet en snau mil før mål. og det var der Alaphilippe slo til rett etter at et annet brudd var kjørt inn.

Han fikk følge av Roglic og Nairo Quintana, men sistnevnte måtte slippe i den bratteste delen av stigningen. Alaphilippe og Roglic var først over toppen og holdt forfølgerne fra livet gjennom en bratt utforkjøring før de spurtet om seier.

Selv om Roglic måtte se seg slått, er han en sterk temporytter som ligger godt an i kampen om sammenlagtseier etter mandagens prestasjon. Torsdag venter en 19,4 kilometer lang tempoetappe.

For flere av deltakerne var den tøffe innledningen av rittet lite velkommen, ettersom de hadde deltatt i Ronde van Vlaanderen dagen før. Blant dem var Vincenzo Nibali.

Vuelta al Pais Vasco (Baskerland rundt) består av seks etapper og avsluttes lørdag.

