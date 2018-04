Poengseier for Joshua i mesterduell

NTB Sport

De tre dommerne var enstemmige i sin avgjørelse. To av dem ga ham poengovertaket 119-109, mens den tredje ga 118–110.

Dermed kan Joshua utvide beltesamlingen sin med en WBO-tittel. Fra før av har han titlene WBA (super), IBF og IBO.

– Joseph Parker sa at dette kom til å bli en krig, men jeg holdt mine ord og viste at denne kampen handlet om boksefinesse, sa Joshua etter kampen.

Kan bli legendarisk

Joshua har vunnet alle sine tidligere kamper på knockout, men slet med å sette inn mange rene slag mot Parker, som holdt seg på beina med sine bevegelsesferdigheter og motangrep.

– Vi er ikke fornøyde. Men ett steg om gangen, sa Joshua.

Med sin nyeste erobring er Joshua en tittel unna å bli den første «ubestridte» tungvektsmesteren siden Lennox Lewis i 2000.

Deontay Wilder besitter det siste sentrale tungvektsbeltet, WBC, og det kan være duket for et oppgjør mellom dem allerede før slutten av 2018.

– Wilder, «let's go baby», ropte Joshua under intervjuet i ringen etter kampen.

Ubeseiret

Verken Joshua eller Parker hadde tap på samvittigheten før lørdagens oppgjør foran 78.000 tilskuere på Principality Stadium i Cardiff.

Ingen av de to bokserne ble slått i bakken under kampen, og Parker klarte å unngå mesteparten av Joshuas kraftslag, men sto imidlertid igjen med et kutt rundt venstre øye etter å ha fått seg en albuesmell i 10. runde.

– Jeg ble slått ut av en som var bedre enn meg, sa Parker etter å ha tapt for første gang på 25 proffkamper.

Joshua har nå en kamphistorikk på 21–0. Han er lenge blitt sett på som den neste virkelig store i tungvekt. For snart ett år siden slo han legenden Vladimir Klitsjko på teknisk knockout i det som ble en minnerik og eksepsjonell boksekamp.

