Lindberg øyner sensasjonell majorseier

Det er en svært uvant posisjon 31-åringen er i før alt skal avgjøres søndag. Lindberg har vært LPGA-spiller siden 2010, men det er første gang at hun leder en turnering på dette nivået etter tre av fire runder.

Før de 18 siste hullene leder hun tre slag foran amerikanske Amy Olson.

– Jeg holdt roen utpå der og hadde det gøy. Litt etter litt har jeg fått mer erfaring for hvert år som har gått. Jeg har spilt mye golf i mitt liv, og nå føler jeg at brikkene er i ferd med å falle på plass, sa Lindberg.

Etter åtte år på LPGA-touren har hun nå sjansen til å vinne sin aller første tittel i det som er en av sesongens mest prestisjetunge turneringer.

Lindberg fikk lederposisjonen for seg selv til tross for at spillet ikke fløyt like godt som i de to foregående rundene. Svensken måtte ty til 70 slag lørdag. De to første rundene gikk hun på 65 og 67 slag.

Olson er nærmest på resultatlista, men en gruppe på seks spillere jager fire slag bak teten. Blant dem er Park Sung-hyun, som delte førsteplassen med Lindberg etter annenrunden. Sørkoreaneren slet lørdag og måtte tåle en 74-runde.

Årets første majorturnering spilles i Rancho Mirage i California.

