Zlatan åpner døren for VM

Først ville den svenske superstjernen ikke gi noe klart svar på hvor han står når det gjelder en eventuell landslagscomeback under sommerens fotball-VM i Russland.

Men på spørsmål om hva han svarer om landslagssjef Janne Andersson strekker ut hånden, antydet Zlatan at VM-deltakelse kan være aktuelt:

– Jeg er veldig stolt over å være svensk. Jeg er det nye Sverige, jeg har satt Sverige på kartet. Folk vet hva Sverige er takket være meg. Hvis han trenger meg og jeg vet at jeg kan gjøre det jeg vil gjøre, om jeg er 100 prosent … døren er åpen, sa Zlatan på fredagens pressekonferanse.

Foreløpig har Anderssons landslag ikke oppnådd noe, sa han videre.

– Han har lyktes å ta laget til VM. De sier at det er en bragd. For meg er det en bragd om man vinner VM. Og det har ikke begynt ennå. Å være i VM er en selvfølgelighet i mitt hode. Det er nå moroa begynner, det er nå den store scenen begynner. Det som har vært inntil nå er bare oppvarming, sa han.

– Benjamin Button

Zlatan fortalte også at han egentlig hadde håpet å komme til LA Galaxy for to år siden, før han i stedet dro til Manchester United.

– Skjebnen var at dette skulle skje, det var bare et spørsmål om tid. Nå er jeg endelig her, og jeg er begeistret og ser fram til å spille, sa han.

36-åringen benyttet anledningen til å sammenligne seg med filmkarakteren Benjamin Button, som aldres i omvendt rekkefølge.

– Jeg føler meg ung. Jeg føler meg som Benjamin Button. Jeg ble født gammel og kommer til å dø ung. Garantert. Så, ikke bekymre dere over alderen min, sa Zlatan.

Hysteri

Det var tendenser til hysteri da Zlatan Ibrahimovic landet i Los Angeles torsdag kveld.

Den svenske superstjernen tok farvel med spillerne og støtteapparatet i Manchester United torsdag. Deretter satte han seg på et privatfly og fløy over Atlanteren til sitt nye hjemsted i Los Angeles.

Svenske Aftonbladet skriver at over 100 supportere ventet på Zlatan da han landet i den amerikanske storbyen ved 21-tiden lokal tid.

– Jeg tror fansen kommer til å elske ham, sa LA Galaxy-president Chris Klein torsdag.

Kan debutere lørdag

Fredag morgen hadde Zlatan sin aller første trening etter overgangen til MLS.

I Los Angles Galaxy spiller fra før den norske duoen Ola Kamara og Jørgen Skjelvik. Klubben har ikke uventet lagt ut drøssevis av meldinger i sosiale medier for å dokumentere Zlatan Ibrahimovics ankomst. På Twitter er det blant annet publisert et bilde av Kamara og Zlatan som hilser på hverandre.

Svensken kan få sin Galaxy-debut allerede lørdag når laget møter Los Angeles FC til byderby.

– Vi får se om han spiller. Han skal gjøre noen tester på treningen først, men alt tyder på at han er klar til å spille, sa Klein til Aftonbladet.

