Ray Wilkins lagt i koma etter hjertestans

NTB Sport

Wilkins ble i all hast sendt til et sykehus i Sør-London. Der la legene ham i kunstig koma. Det melder flere britiske medier, deriblant The Guardian og BBC.

– Han er innlagt på sykehus og får intensiv behandling etter å ha fått hjertestans. Det ser ikke bra ut. Han er kritisk syk. Hjertestansen førte til at han falt, og han måtte derfor legges i kunstig koma. Det er veldig, veldig ille, sier kona Jackie Wilkins til Daily Mirror.

61-åringen spilte 84 landskamper for England mellom 1976 og 1986. Han spilte for en rekke kjente klubber. Karrieren startet i Chelsea i 1973, og seks år senere dro han til Manchester United. Der vant han FA-cupen i 1983.

Wilkins dro deretter til utlandet for å spille for Milan og Paris Saint-Germain. Han hadde også opphold i Rangers og Queens Park Rangers.

– Alle i Chelsea tenker på Ray Wilkins og hans familie i kveld. Fortsett å kjempe, Ray. Du har vår kjærlighet og støtte, skrev Chelsea på Twitter natt til lørdag.

Også en rekke fotballprofiler har lagt ut støtteerklæringer i sosiale medier. Blant dem er den tidligere Chelsea-duoen Frank Lampard og Didier Drogba.

Wilkins var assistentmanager i Chelsea mellom 2008 og 2010. Han har også vært hovedtrener for QPR, Fulham og Jordans landslag.

(©NTB)