Rangers overkjørt i målrik kamp

Det er allerede flere kamper siden det ble klart at Rangers ikke når sluttspillet. Fredagens oppgjør var heller ikke like viktig for Lightning, som allerede har sikret seg en Stanley cup-billett.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 51 sekunder på isen. Han bidro blant annet med en assist da Filip Chytil satte inn Rangers' andre mål for kampen i en målrik tredje periode. Hele sju av kampens ti scoringer kom i denne perioden.

I forkant av kampen sa Mats Zuccarello til Nettavisen at han ønsker å bli værende på New York-laget, selv om ledelsen har gjort det klart at laget skal brytes ned og bygges opp igjen i et brev til fansen.

– Selvfølgelig ønsker jeg å være her. Jeg føler at jeg kan være en bra spiller og en god lagkamerat hvis de skal gjenoppbygge. Enten det tar ett, to eller tre år, føler jeg at jeg kan være en bra spiller å ha i den prosessen, sa Zuccarello.

Det er første gang siden 2009/10-sesongen at Rangers ikke er med videre til NHL-sluttspillet.

