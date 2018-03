Notre Dame senket UConn i siste sekund

NTB Sport

Det er annet år på rad Connecticut har gått på et sjokktap i semifinalen etter en til da ubeseiret sesong. I fjor var det Mississippi State som brøt en 111 kamper lang UConn-seiersrekke.

Ogunbowale noterte 27 poeng og Jackie Young karrierebeste 32 da Notre Dame tok seg til finale. Laget møter nettopp Mississippi State i søndagens finale. Fjorårets tapende finalist slo Louisville 73-63 i sin semifinale, også det etter forlengning.

UConn har vunnet universitetstittelen 10 ganger på 2000-tallet og var mester fire år på rad før fjorårets semifinaletap. Fredag måtte mestertrener Gene Auriemmas lag svelge et nytt tungt tap.

– Det er ingenting jeg kan si til de unge kvinnene som har opplevd dette to år på rad som kan få dem til å føle seg bedre. Vi hadde fem fantastiske måneder, men en helg i mars avgjør om sesongen blir suksess eller fiasko, sa Auriemma.

Ogunbowale kunne blitt syndebukk for Notre Dame med to straffemisser i siste minutt. Det åpnet for at Crystal Dangerfield utlignet med en trepoenger, men Ogunbowale fikk en siste sjanse og utnyttet den på beste vis.

– Jeg visste at jeg måtte vente til siste sekund så de ikke kunne slå tilbake. Kobe var her, så jeg prøvde å være som ham, sa Ogunbowale.

NBA-legenden Kobe Bryant var blant tilskuerne i en fullsatt hall i Columbus og var blant dem som hyllet Ogunbowale for hennes nervestyrke. «Big Time shot, Arike», tvitret han.

