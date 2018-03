Norske spillere skjøt Esbjerg til sterk seier

NTB Sport

Esbjerg ble bare nummer fem i grunnserien, men har innledet sluttspillet med to seirer. Lørdag ble grunnserievinner København slått 26-25 på bortebane.

Det var Københavns første hjemmetap denne sesongen.

Esbjerg innledet sluttspillet med seier over tittelforsvarer Nykøbing Falster og topper tabellen i sin gruppe etter to runder. København, som startet med to bonuspoeng for serieseieren, har like mange poeng.

Bjørndalen og Solberg var toppscorere for Esbjerg lørdag, mens Vilde Mortensen Ingstad scoret to ganger. I mål briljerte tidligere Larvik-keeper Sandra Toft Galsgaard.

Nykøbing Falster er ett poeng bak lederduoen etter å ha slått poengløse Randers 24-19.

