Lukakus 100. PL-mål senket Swansea

NTB Sport

Mannskapet til José Mourinho måtte ha tre poeng for å holde Liverpool bak seg på tabellen. Den oppgaven løste laget med bravur.

– I første omgang spilte vi veldig godt. Vi tvang Swansea tilbake, scoret og spilte fantastisk fotball. Det var perfekt, sa portugiseren etter kampen.

– I annen omgang var de bedre, men vi slapp oss ned. Mange av spillerne våre har spilt landskamper, de er slitne, og de tenkte at kampen var i boks. Det er greit. Samtidig er hvert poeng viktig, for vi ønsker å beholde 2.-plassen, tilføyde han.

Swansea fikk tidlig trøbbel på Old Trafford. Kun fem minutter var spilt da United spilte seg gjennom gjestenes forsvar. Alexis Sánchez slo den nest siste pasningen og fikk se måltyven Romelu Lukaku avslutte via en Swansea-forsvarer til 1-0. Det var hans 100. scoring i Premier League.

Kvarteret deretter var Sanchez sist på ballen da ledelsen ble doblet. Jesse Lingard sendte chileneren gjennom gjestenes forsvar, og alene med keeper Lukasz Fabianski sendte United-stjernen ballen helt nede i hjørnet.

Annullert mål

Mellom scoringene hadde United i tillegg hatt to kjempesjanser, men verken Lukaku eller Lingard avsluttet godt nok ved de anledningene.

Lukaku, som scoret to mål for Belgia i privatlandskampen mot Saudi-Arabia tidligere denne uken, var et stort aktivum i hjemmelagets angrep de første 45 minuttene.

Rett før pause kunne han fått notert en målgivende pasning da Sanchez ble servert ballen på bakerste stolpe, men chileneren bommet. United fikk også en scoring annullert for offside, da Lukaku spilte fram Sanchez.

Annen omgang forble målløs.

Seieren betyr at Mourinhos røde djevler har to poengs forsprang til Liverpool i kampen om annenplassen i Premier League denne sesongen. Opp til ligaleder Manchester City skiller det 13 poeng. De lyseblå har samtidig én kamp til gode.

De Gea strålende

Manchester United-keeper David de Gea gjorde et knippe strålende redninger lørdag. Spanjolen holdt nullen for 16. gang denne sesongen. Dermed er han én kamp foran City-keeper Ederson på den statistikken.

Lørdagens seier var Uniteds tredje mot Swansea denne sesongen. Den første seriekampen i august i fjor endte 4-0, mens det ble 2–0 i ligacupen i oktober.

For Swansea betyr lørdagens tap at nedrykksspøkelset for alvor henger over klubben. Kun tre poeng skiller ned til Southampton under streken.

(©NTB)