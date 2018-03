Juventus økte luken til Napoli

NTB Sport

Leonardo Bonucci utlignet Paulo Dybalas tidlige ledermål da han scoret for Milan mot sin tidligere klubb. Juventus hadde holdt nullen ti ganger på rad, men kunne kommet under.

I det 55. minutt ble Gianluigi Buffon reddet av tverrliggeren da Hakan Çalhanoglu prøvde seg fra distanse, men Milan slapp opp for damp, og Juan Cuadrado satte inn 2-1 i det 79. minutt.

Sami Khedira fastsatte resultatet tre minutter før full tid.

José Callejón tvang tidligere fram et selvmål av Rogério som berget 1-1 for Napoli i bortekampen mot Sassuolo, men det ble et kostbart poengtap for serietoeren.

Matteo Politano ga hjemmelaget ledelsen på returen etter at Federico Peluso nikket et frispark i stolpen midtveis i første omgang.

Utligningen kom først ti minutter før slutt. Arkadiusz Milik var nær vinnermål for Napoli, men hans brassespark traff tverrliggeren.

Toppscorerduell

Ciro Immobile og Mauro Icardi utkjemper en severdig duell om toppscorertittelen i Serie A. Lørdag scoret de to ganger hver.

Icardi scoret det første og siste målet da Inter slo Hellas Verona og ville ha utlignet Immobiles forsprang om det ikke var for at Lazio-spilleren scoret to av målene i 6-2-seieren over Benevento.

Immobile topper dermed fortsatt måljegerlista, nå med 26 mål. Det er to flere enn Icardi.

Sistnevnte har tatt innpå i det siste. Rett før landslagspausen scoret han fire ganger mot Sampdoria, og lørdag fant han nettet allerede etter 38 sekunder.

Ivan Perisic la opp til begge Icardis mål og scoret selv 2-0-målet.

Målfest

Benevento-keeper Christian Puggioni ble utvist før det var spilt ti minutter i hovedstaden, og Immobile scoret ikke lenge etter. Likevel ga ikke gjestene seg uten videre. Benevento vendte til 2-1-ledelse, men orket ikke å fullføre. Fem Lazio-mål den siste halvtimen, ett av dem signert Immobile, fullførte målfesten.

Tidligere lørdag berget Roma 1-1 i bortekampen mot Bologna takket være innbytter Edin Dzekos utligning kvarteret før slutt. Radja Nainggolan pådro seg en skade som gjør ham usikker til mesterligakvartfinalen mot Barcelona.

Roma håpet å ta sin fjerde strake serieseier i kampen om 3.-plassen på tabellen, men imponerte ikke.

Rafik Zekhnini var igjen ubenyttet reserve da Fiorentina slo Crotone 2-0.

