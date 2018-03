Het kamp om toppscorertittelen i Serie A

NTB Sport

Icardi scoret det første og siste målet da Inter slo Hellas Verona og ville ha utlignet Immobiles forsprang om det ikke var for at Lazio-spilleren scoret to av målene i 6-2-seieren over Benevento.

Immobile topper dermed fortsatt måljegerlista, nå med 26 mål. Det er to flere enn Icardi.

Sistnevnte har tatt innpå i det siste. Rett før landslagspausen scoret han fire ganger mot Sampdoria, og lørdag fant han nettet allerede etter 38 sekunder.

Ivan Perisic la opp til begge Icardis mål og scoret selv 2-0-målet.

Målfest

Benevento-keeper Christian Puggioni ble utvist før det var spilt ti minutter i hovedstaden, og Immobile scoret ikke lenge etter. Likevel ga ikke gjestene seg uten videre. Benevento vendte til 2-1-ledelse, men orket ikke å fullføre. Fem Lazio-mål den siste halvtimen, ett av dem signert Immobile, fullførte målfesten.

Tidligere lørdag berget Roma 1-1 i bortekampen mot Bologna takket være innbytter Edin Dzekos utligning kvarteret før slutt. Radja Nainggolan pådro seg en skade som gjør ham usikker til mesterligakvartfinalen mot Barcelona.

Roma håpet å ta sin fjerde strake serieseier i kampen om 3.-plassen på tabellen, men imponerte ikke.

Viktig

– Det er vanskelig å forklare hva som gikk galt, men vi var ikke på vårt beste. Bologna scoret på sitt eneste skudd på mål, men vi fikk et viktig poeng, sa Dzeko.

Rafik Zekhnini var igjen ubenyttet reserve da Fiorentina slo Crotone 2-0.

Tetduoen Juventus (mot Milan) og Napoli (mot Sassuolo) spiller senere lørdag.

(©NTB)