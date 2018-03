City klar for gullfest mot byrivalen

NTB Sport

Kampen på de lyseblås hjemmebane kommende lørdag får dermed en ekstra nerve ved seg. Prestisje er det nok av i utgangspunktet, men nå kan også kampen om ligatittelen ble avgjort.

Med lørdagens seier mot Everton har Manchester City 16 poengs luke til United på toppen av tabellen. En ny seier mot byrivalen lørdag øker forspranget til 19 poeng når det gjenstår 18 poeng å spille om.

– Dette var en enorm seier. Vi var veldig effektive i første omgang, sa City-manager Pep Guardiola.

– Nå er det bare en kamp, og så er vi mestere. Det er spesielt. Det spiller ingen rolle hvor vi vinner tittelen, bare at vi gjør det.

Lørdag lekte City-stjernene med Everton i lange perioder og brukte kun fire minutter på å ta ledelsen på bortebane. Leroy Sané avsluttet et glitrende angrep ved å hamre ballen i mål på hel volley. Avslutningen var det høy klasse over.

Lekestue

Gabriel Jesus har fått tillit i City-angrepet den siste tiden i Sergio Agüeros skadefravær. Etter et snaut kvarter fikk han ballen servert av playmaker Kevin De Bruyne, og mutters alene foran mål stanget brasilianeren enkelt inn 2-0.

Da var kampen i realiteten avgjort. City fortsatte likevel å produsere målsjanser på løpende bånd.

Åtte minutter før pause var det Raheem Sterlings tur. Den engelske landslagsprofilen lot seg ikke be to ganger og banket et innlegg fra David Silva i nettet.

Hjemmelagets spillere ble ledsaget inn i garderoben til pause av en voldsom pipekonsert.

Mesterliga neste

Everton vant annen omgang takket være Yannick Bolasies redusering i det 63. minutt, men hjemmelaget var ikke i nærheten av poeng.

Everton er nummer ni i Premier League og ser ut til å avslutte sesongen som en middelhavsfarer i den engelske toppserien.

City-manager Pep Guardiola sendte sitt aller sterkeste mannskap på banen lørdag, til tross for at klubben skal ut i mesterligakvartfinale mot Liverpool kommende onsdag. Den kampen kommer altså kun tre dager før kampen mot Manchester United.

Storoppgjørene står med andre ord i kø for de lyseblå i tiden som kommer.

