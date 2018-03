Zinckernagel-overgangen i boks for Glimt

NTB Sport

Overgangen ble bekreftet langfredag. Glimt opplyser at Zinckernagel har skrevet under en kontrakt på tre år.

– Det er fint å være i en klubb som har en så klar idé om hvordan de vil spille. Det passer meg bra, offensiv fotball. Så jeg ser fram til å spille i Eliteserien, sier 23-åringen til klubbens nettsted.

Zinckernagel har de to siste sesongene spilt for Sønderjyske. Salget til norsk fotball blir god butikk for superligaklubben.

Den danske storavisen BT har kilder på at Bodø/Glimt punger ut 200.000 euro for den offensive midtbanespilleren. Det tilsvarer litt over 1,9 millioner kroner. Sønderjyske hentet Zinckernagel billig fra FC Helsingør i 2016.

Dansken tror ikke overgangen fra superligaen til norsk toppfotball blir stor.

– Ligaene er litt like. Det som er fint for meg, er at flere av klubbene spiller på kunstgress, og det vil gjøre det lettere å tilpasse seg, sier Zinckernagel.

Glimts sportslige leder Aasmund Bjørkan er svært fornøyd med å ha forsterket stallen ytterligere.

– Zinckernagel er en erfaren spiller. Vi mener han har ferdigheter og egenskaper som vil passe godt inn hos oss. Han kan antakelig bekle flere posisjoner, sier Bjørkan.

Bodø/Glimt er tilbake i Eliteserien etter en sesong i 1. divisjon.

