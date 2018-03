Utestengt i tre år etter å ha stormet banen med pistol

NTB Sport

Klubbeieren marsjerte, sammen med deler av publikum, rasende inn på banen i sluttminuttene i kampen mot AEK. Like før slutt, på stillingen 0-0, fikk PAOK annullert et mål på grunn av offside. Da kokte det over for Savvidis, som stormet inn på banen og truet både dommeren og AEK-spillerne.

Bilder viste også at klubbeieren hadde med seg en revolver i hylster som var festet til beltet, og opptøyene var med på å gjøre så greske myndigheter satte seriespillet i toppdivisjonen på pause.

Nå er Savvidis ifølge Sky Sports utestengt fra greske fotballarenaer i tre år, og han må i tillegg ut med i underkant av en million kroner som følge av hendelsen.

PAOK trekkes også tre poeng, og faller med det til tredjeplass på tabellen. Laget kjemper med AEK og Omar Elabdellaouis Olympiakos i toppen. Klubben må i tillegg betale en bot på rundt 600.000 kroner.

