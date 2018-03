Seieren glapp for Rangers på overtid

NTB Sport

Det var Capitals' Jevgenij Kuznetsov som satte inn nådestøtet i form av kampens siste mål, kun 38 sekunder ut i overtidsspillet.

Mats Zuccarello var på isen i 20 minutter og 21 sekunder, og bidro med hele fem skudd på mål. Han var imidlertid ikke involvert i noen av scoringene.

Kevin Hayes og Ryan Spooner sto for bortelagets to mål, henholdsvis i første og tredje periode, mens Andre Burakovsky og Lars Eller sto for de to scoringene til Capitals i de samme periodene.

Rangers var allerede i forkant av oppgjøret i Washington, ute av kampen om en sluttspillplass. Dermed blir dette den første NHL-sesongen til Zuccarello hvor han ikke deltar i sluttspillet.

