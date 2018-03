Russland under FIFA-lupen etter rasismeepisode

NTB Sport

Etterforskningen skjer under tre måneder før fotball-VM sparkes i gang i Russland.

– FIFA samler inn kamprapporter og potensielle bevis knyttet til de diskriminerende episodene som er blitt beskrevet i mediene. Vi kan ikke kommentere det ytterligere før vi har evaluert alt av tilgjengelig materiale, opplyser Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) til nyhetsbyrået AP.

Onsdag beskrev AP hvordan franske spillere ble møtt med apelyder da de mottok ballen under landskampen i St. Petersburg. Frankrike reiste hjem med 3-1-seier.

Pogba-hets

Manchester Uniteds midtbanestjerne Paul Pogba var blant spillerne som fikk rasistiske tilrop rettet mot seg, spesielt etter at han scoret Frankrikes andre mål på direkte frispark.

Organisasjonen Fare Network, som jobber for å bekjempe rasisme innen fotball, oppfordret raskt FIFA om å se på saken og undersøke den grundig.

– Det bør være nok av tilfeller i kampen til at FIFA kan igangsette en etterforskning, sa Fare-leder Piara Powar.

Krever handling

Også den franske idrettsministeren Laura Flessel krevde handling. Det gjorde hun uten å kommentere tirsdagens kamp direkte.

– Rasisme hører ikke hjemme på en fotballbane. Vi bør handle sammen på et europeisk og internasjonalt nivå for å stoppe den utålelige oppførselen, skrev Flessel på Twitter.

Tirsdagens rasismeepisode er den tredje som har skjedd på fotballstadionet i St. Petersburg denne sesongen. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har to ganger straffet byens fotballstolthet Zenit for rasistisk oppførsel blant klubbens tilhengere under kamper i europaligaen.

