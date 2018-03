Nytt tap for Zucca i sjelden betydningsløs Rangers-kamp

NTB Sport

Zuccarellos lag har ikke lenger noen mulighet til å nå NHL-sluttspillet etter en elendig sesong. New York-klubben er en gjenganger i kampen om Stanley Cup-trofeet, men allerede før pucken ble droppet mot Washington Capitals var det klart at sluttspillet forløper seg uten Rangers-laget.

Stjernemålvakt Henrik Lundqvist har vært i Rangers i 13 sesonger, men har aldri tidligere spilt en grunnseriekamp der ingenting sto på spill. Svensken har hatt en tung sesong, men i den betydningsløse kampen mot Capitals storspilte han til tross for at det ble tap.

Rangers-laget tradet bort flere rutinerte stjernespillere i bytte mot yngre NHL-spillere før overgangsvinduet stengte. Nå skal laget bygges på nytt, med yngre og sultne spillere som kan ta laget til nye høyder.

– De siste ukene har vi jo innsett at vi ikke når sluttspillet, så vi har mentalt jobbet gjennom hele situasjonen. Egentlig helt siden vi bestemte oss for å bygge laget på nytt, sier Lundqvist og fortsetter.

– Det er blandede følelser. Man forstår hvorfor vi gjør som vi gjør, men samtidig vil man jo ha et bra lag som mulig med en gang. Jeg håper virkelig at det betaler seg allerede til neste sesong, men det gjenstår å se.

Også for Zuccarello blir denne sesongen den første uten å være med i sluttspillet. Han kom til klubben i 2010.

Natt til torsdag så laget ut til å ro i land en seier mot Washington Capitals, men hjemmelaget scoret i siste minutt og kampen gikk til overtid. Det endte 3-2.

Capitals' Jevgenij Kuznetsov satte inn nådestøtet i form av kampens siste mål, kun 38 sekunder ut i spilleforlengingen.

Mats Zuccarello var på isen i 20 minutter og 21 sekunder, og bidro med fem skudd på mål. Han var imidlertid ikke involvert i noen av scoringene.

Kevin Hayes og Ryan Spooner sto for bortelagets to mål, henholdsvis i første og tredje periode, mens Andre Burakovsky og Lars Eller sto for de to scoringene til Capitals i de samme periodene.

(©NTB)