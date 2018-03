Olympiakos-tilhengere protesterte mot myndighetene

NTB Sport

Politiet brukte tåregass for å spre fotballtilhengerne. Noen av dem svarte med å sette fyr på søppelbøtter.

Protesten ble avholdt utenfor et hotell i Piraeus der finansminister Euclid Taskalotos deltok på et møte. Olympiakos-tilhengerne svarte på et opprop på sosiale medier om å «protestere mot dem som kjemper mot Olympiakos og vil oppløse verdens største idrettsklubb».

Mandag avviste det greske fotballforbundet en anke fra Olympiakos, som ville ha tilbake tre poeng som ble trukket som følge av tribunevold under byderbyet mot AEK.

Olympiakos prøver å vinne serien for åttende år på rad, men er på etterskudd i kampen mot AEK og PAOK.

Tidligere i måneden fikk PAOK tilbake tre poeng etter en anke. Klubben var straffet etter at kampen mot Olympiakos ble avlyst fordi Olympiakos-trener Óscar Garcia ble truffet i ansiktet av en papirrull fra et kassaapparat.

Myndighetene beordret pause i den greske fotballserien etter at storkampen mellom PAOK og AEK ble avbrutt fordi PAOK-tilhengerne stormet banen for å «ta» dommeren. Klubbeier Ivan Savvidis tok seg også inn på banen med en revolver i beltet.

Fra helgen skal det spilles seriekamper igjen. Norges landslagsback Omar Elabdellaoui spiller for Olympiakos.

