NFF ber tingretten avvise 14 av 17 vitner i Edvartsen-saken

Saken skal opp til behandling i retten 11. juni. Innen den tid må tingrettsdommer Cathrine Brække Hrasky avgjøre om NFF skal få gjennomslag for anmodningen om å avvise 14 av 17 vitner Edvartsen har meldt inn.

Fra før har Edvartsen bedt om å få fotballforbundets mye omtalte IP-bevis avvist. Fotballdommeren mener informasjonen ikke er hentet inn på lovlig vis.

Ifølge VG er profiler som Kjetil Siem, Rune Pedersen, Terje Hauge og Sven Mollekleiv blant navnene fotballforbundet ønsker å få strøket fra vitnelisten. Avisen skriver at NFF mener kun tre personer på Edvartsens liste er relevante til saken.

Trakk seg fra mekling

Opprinnelig hadde Edvartsen meldt inn 32 vitner til rettssaken, men den ble senere redusert til 17 navn.

– Vi skjønner ikke hvorfor noen i NFF er så livredde for at offentligheten skal få innsyn i den skitne prosessen, sier Edvartsens advokat John Christian Elden til VG.

Tidligere i måneden trakk NFF seg fra rettsmeklingen i saken. Det var i november at Edvartsen gikk til søksmål mot fotballforbundet etter å ha blitt sparket fra jobben som seksjonsleder i NFF.

Uenige

Edvartsen ble sagt opp som seksjonsleder etter at han angivelig hadde sendt flere eposter under det NFF mener var falskt navn. Hamar-dommeren ble tidligere i 2017 nektet å dømme flere kamper på toppnivå etter å ha kommet på kant med dommersjefen Terje Hauge.

Selv mener Edvartsen at konflikten med Hauge var bakteppe for avskjedigelsen. Det tilbakeviser fotballforbundet, som ikke ønsker at dommerkonflikten skal bli en del av arbeidsrettssaken i juni.

– Dommerkonflikten ble forlikt i mai i fjor, og er ikke en del av avskjedssaken, sa NFFs advokat Magnus Stray Vyrje til NTB for tre uker siden.

